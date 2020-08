Atletica, campionati italiani assoluti Padova 2020: programma, date, orari e tv (Di mercoledì 26 agosto 2020) Al via i campionati italiani assoluti di Padova 2020 per quanto riguarda l’Atletica leggera: ecco il programma, le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto i migliori atleti azzurri si sfideranno per i titoli tricolore ed è ampio il calendario delle gare che vi proponiamo di seguito. La tre giorni sarà trasmessa – in maniera non integrale – da Rai Sport sul canale tematico e sui canali web. Venerdì 28 agosto 11.00 Lancio del martello femminile, qualificazioni 11.00 Decathlon, 100 metri 11.30 Eptathlon, 100 ostacoli 12.00 Decathlon, salto in lungo 12.30 Eptathlon, salto in alto 15.00 Decathlon, getto del peso 16.00 Salto in lungo femminile, ... Leggi su sportface

