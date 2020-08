Atletica, aperte le iscrizioni per la Napoli City Half Marathon 2021 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Napoli torna a correre, il conto alla rovescia per la Napoli City Half Marathon 2021 è cominciato, sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’ottava edizione della NCHM in programma domenica 28 febbraio 2021. Da oggi mancano 26 settimane e 3 giorni alla prossima memorabile edizione. ‘Ripartire’ è il motto di una mezza maratona che non si è mai fermata e che sta lavorando, seguendo le direttive della Fidal e del ministero della salute, per creare un evento che è ormai diventato un must del calendario podistico internazionale. Organizzata da Napoli Running, la Napoli City ... Leggi su anteprima24

apetrazzuolo : Atletica: Napoli City Half Marathon 2021, aperte le iscrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica aperte Atletica: Napoli City Half Marathon 2021, aperte le iscrizioni Napoli Magazine Assoluti Italiani di atletica, le sfide nei 100 e 200 metri: sui blocchi Tortu vs Jacobs

Padova – Padova sprint. Riflettori sui 100 metri maschili e sul big match tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs sul rettilineo degli Assoluti, ma non è l’unica attrazione della velocità nel weekend trico ...

Atletica leggera, i portacolori marchigiani che parteciperanno agli Italiani Assoluti a Padova

Un weekend tricolore a Padova, che ospita i Campionati italiani assoluti da venerdì 28 a domenica 30 agosto. Tre giornate di gare nella massima rassegna nazionale all’aperto, che quest’anno è l’obiett ...

Padova – Padova sprint. Riflettori sui 100 metri maschili e sul big match tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs sul rettilineo degli Assoluti, ma non è l’unica attrazione della velocità nel weekend trico ...Un weekend tricolore a Padova, che ospita i Campionati italiani assoluti da venerdì 28 a domenica 30 agosto. Tre giornate di gare nella massima rassegna nazionale all’aperto, che quest’anno è l’obiett ...