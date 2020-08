ASUS presenta ZenFone 7 e 7 Pro: torna la fotocamera rotante, c’è il supporto al 5G e ai video in 8K (Di mercoledì 26 agosto 2020) ASUS ha annunciato ufficialmente la nuova linea di smartphone top di gamma. I modelli annunciati sono due: ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro che condividono gran parte delle caratteristiche tecniche. Ancora una volta, la società riesce a distinguersi dai concorrenti riproponendo la fotocamera posteriore rotante che può essere così utilizzata anche per i selfie con un vantaggio non da poco. Questa soluzione infatti permette di avere delle foto di alta qualità in ogni situazione. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 Megapixel, un grandangolare da 12 Megapixel e da un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3X per scatti dettagliati anche in lontananza. I video possono essere registrati fino alla risoluzione 8K, la più ... Leggi su ilfattoquotidiano

