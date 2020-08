Assegno di mantenimento ridotto con reddito calato per covid: la sentenza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non è certamente la prima volta che ci occupiamo della delicata materia degli assegni di mantenimento e del loro ammontare, sempre legato ai casi concreti emersi in tribunale ed alle valutazioni del singolo giudice chiamato a decidere la causa. Ne abbiamo parlato, ad esempio, con riferimento al figlio che studia all’università, oppure con riferimento alla sua pignorabilità. Recentemente, il tribunale di Terni ha emesso una interessante sentenza in tema di riduzione dell’Assegno di mantenimento, laddove il reddito del soggetto tenuto a versarlo, sia diminuito per ragioni legate al covid-19. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su quando si può recedere dal contratto ... Leggi su termometropolitico

TERNI Per il tribunale di Terni, la contrazione dei redditi del libero professionista a causa della pandemia giustifica la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli. Una causa con aspetti di ...

Condannato il padre che non si interessa alla vita scolastica e sociale del figlio: per il tribunale di Campobasso si tratta della violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato previsto dal ...

