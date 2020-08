Ascolti Tv martedì 25 agosto 2020: Un Paese quasi perfetto, Lo show dei record, Lincoln Rhyme, dati di ascolto e share (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ascolti Tv martedì 25 agosto 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Alle ore 10 circa di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv martedì 25 agosto 2020: i programmi più visti ieri sera Quali sono stati i programmi tv più visti nella prima serata di ieri, martedì 25 agosto 2020, sulle principali emittenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 25 agosto 2020: Un Paese quasi perfetto, Lo show dei record, Lincoln Rhyme, dati di ascolto e sh… - xeyerasan : @POTETOOOOS Con questo loro atteggiamento secondo me le radio si rifiuteranno di mettere le canzoni di walls PERO E… - MircoCadamuro : @IlarioDiGiovamb @Alexandros_77 Evidentemente non ascolti la porcheria che si sente alla tua radio dalle 10:30 dal martedì al giovedì. - il_Case : Ascolti TV | Martedì 18 agosto 2020. Vince Chi l’ha Visto (14%), Perduta nel Vermont 12.9%, i Record 9.7%. Ogni Mat… - bellicapelli15 : Ascolti tv martedì 18 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì DAB in Europa, panoramica ad oggi della radio digitale - Ricerca Confindustria Radio Tv Digital-News.it