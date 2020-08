Ascolti tv, dati Auditel martedì 25 agosto: vince Un Paese quasi perfetto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rai1 vince il prime time del 25 agosto con la commedia Un Paese quasi perfetto che ha conquistato 2 milioni 421mila telespettatori con il 13.88% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la replica de Lo show dei record ha avuto 1 milione 830mila telespettatori con il 10.72% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il primo appuntamento con la serie Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa che ha intrattenuto 1 milione 251mila spettatori con il 7.49% di share. Su Rai2 il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1 milione 48mila spettatori con il 5.44% di share nel primo episodio e 1 milione 131mila spettatori con il 6.7% di share nel secondo. Su Rete4 la commedia Matrimonio alle Bahamas ha avuto 822mila spettatori con il 4.7% di ... Leggi su tvzap.kataweb

