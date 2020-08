Arrivano i primi risultati dell’autopsia sul corpicino di Gioele: ecco cosa è emerso dalla tac (Di mercoledì 26 agosto 2020) dalla tac sui resti che sono stati attribuiti a Gioele Mondello, sono emersi elementi che possono aiutare a ricostruire i luoghi del bosco in cui il corpicino è stato in questi giorni. In particolare, sono stati evidenziati dei sassolini, piccole pietruzze che, una volta esaminate, permetteranno di risalire ai luoghi e alla data del decesso. A occuparsene saranno gli esperti del pool forense nominato dal procuratore di Patti Angelo Cavallo, tra cui Roberta Somma, la geologa forense nominata nel pool di periti dalla Procura di Patti nell'inchiesta. "Sono qui per occuparmi della geologia forense, quindi dell'analisi dei terricci e dei territori. Vedremo quale sarà la compatibilità dei terricci con i reperti ritrovati e con i luoghi. È un lavoro complicato, come quello di tutti ... Leggi su howtodofor

ignaziocassis : Tra auguri di benvenuto e arrivederci??? : i giovani arrivano, i meno giovani concludono la carriera ??. Auguri ai pr… - peppe844 : RT @fanpage: #Gioele, arrivano i primi risultati dell'autopsia - fanpage : #Gioele, arrivano i primi risultati dell'autopsia - faccioskifo : @oonliz E poi si esaltano quando arrivano primi, chissà quando capiranno che ormai a votare i sondaggi sono rimasti solo loro? - stibba_stardi : @Sabry651 Quando si dice 5stelle intendevano proprio questo Solo che hanno creato una catena di Sant’Antonio e solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano primi Arrivano primi banchi, preside 'ora si può partire' Agenzia ANSA Chi è Coda? Ecco la scheda del nuovo bomber giallorosso

Il nuovo Lecce prende forma e così iniziano ad arrivare i primi giocatori che avranno il compito di riportare il Salento ai vertici del calcio italiano. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità dell’a ...

Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolaio in un allevamento di polli nel Trevigiano: 222 positivi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Stando all’ultimo bollettino, sono 19,714 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di segu ...

Il nuovo Lecce prende forma e così iniziano ad arrivare i primi giocatori che avranno il compito di riportare il Salento ai vertici del calcio italiano. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità dell’a ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Stando all’ultimo bollettino, sono 19,714 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di segu ...