Arriva lo sterilizzatore a raggi UV per i carrelli della spesa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una cabina che sanifica i carrelli della spesa utilizzando raggi UV. L’invenzione di un team di ingegneri in Belgio per contrastare la Covid-19. La resistenza del coronavirus sulle superfici di molti oggetti di uso quotidiano è riconosciuta come una delle possibili, seppur poco probabile, modalità di contagio da Covid-19. Per cercare di ridurre questo rischio una squadra di ingegneri in Belgio ha sviluppato un dispositivo che potrebbe tornare molto utile nei supermercati. Permette di sanificare i carrelli della spesa “bombardandoli” con raggi ultravioletti. Al momento la macchina è installata in via sperimentale in tre diversi negozi in Belgio. “Volevamo renderlo perfino più semplice ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Arriva sterilizzatore Arriva lo sterilizzatore a raggi UV per i carrelli della spesa BlogLive.it Fermate del bus intelligenti bloccano il Covid-19 a Seoul

Seoul, 12 ago. (askanews) - Fermate del bus "intelligenti" a Seoul, capaci di bloccare il virus: a chi viene rilevata una temperatura alta è vietato l'ingresso e gli sterilizzatori d'aria installati a ...

Seoul, 12 ago. (askanews) - Fermate del bus "intelligenti" a Seoul, capaci di bloccare il virus: a chi viene rilevata una temperatura alta è vietato l'ingresso e gli sterilizzatori d'aria installati a ...