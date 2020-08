Armageddon – Giudizio Finale | Recensione e scheda del film (Di mercoledì 26 agosto 2020) Armageddon è uno spettacolare conto alla rovescia apocalittico del produttore Jerry Bruckheimer con protagonista Bruce Willis. Il film si apre sulla demolizione del centro di Manhattan e un simpatico cagnolino in pericolo. In pochi minuti, è una pioggia di meteoriti, che annuncia “le parti peggiori della Bibbia” che verranno. E il primo di mille e uno big bang: ogni volta che c’è una pausa in cui puoi prendere fiato, c’è un campanello d’allarme come l’annientamento di Parigi. Grazie alla crisi scientifica-militare (elemento obbligatorio in questo genere di film) il direttore della NASA (Thornton) ci offre un corso di aggiornamento sugli eventi catastrofici di sterminio. Trama L’asteroide Dottie ha le dimensioni del Texas e colpirà il pianeta Terra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

