Argentina, Burruchaga positivo al coronavirus: l’eroe dei Mondiali 1986 è in isolamento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Jorge Burruchaga ha il coronavirus. L’ex attaccante dell’Argentina, noto soprattutto per il gol decisivo che ha regalato la vittoria dei Mondiali all’Albiceleste nel 1986, è in isolamento dopo aver scoperto tramite un tampone di essere positivo al Covid-19. L’attuale direttore sportivo dell’Independiente ha 57 anni e le sue condizioni non destano eccessive preoccupazioni, come fa sapere lo stesso club. Leggi su sportface

