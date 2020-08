Archeologia, in Arabia Saudita i monumenti più antichi della storia (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – Delle misteriose strutture in pietra scoperte dagli archeologi tre anni fa in diverse regioni dell’Arabia Saudita, potrebbero essere le piu’ antiche costruzioni umane della storia. A rivelarlo la ricerca di un gruppo di archeologi pubblicata sulla rivista scientifica The Holocene. Leggi su dire

Thomas Edward, conosciuto come Lawrence d’Arabia, era figlio illegittimo del baronetto anglo-irlandese Thomas Chapman e della sua governante Sarah Junner. Nacque nel Galles il 16 agosto del 1888. Appa ...

