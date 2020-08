Apre il “Ferrara Buskers Festival”: artisti in piazza dal 26 al 30 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Uno spettacolo della scorsa edizione del “Ferrara Buskers Festival” (foto di Luisa Veronese). Garantendo totale sicurezza, le più importanti Buskers band d’Europa arrivano nella città estense per Ferrara Buskers Festival. Apre la manifestazione Raffaele Kohler, il trombettista che a Milano durante il lockdown suonava O mia bela madunina dalle finestre di casa sua. Tra gli ospiti per strade e piazze, i francesi Tutto Good trio, Enrico Cipollini Duo, i tedeschi Rupert’s Kitchen Orchestra. Il 30, esibizione in streaming dei Buskers d’oltreoceano impossibilitati a suonare in presenza. Info: Ferrara, Giardino Palazzo Diamanti e altre sedi, 26-30 agosto.ferraraBuskers.com Leggi anche ... Leggi su iodonna

