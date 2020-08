Appalti pubblici, Pmi nei Paesi terzi: contributi fino a 400mila euro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lanciato il bando Cosme “Supporting european SMEs to participate in public procurement outside EU”, che mira a migliorare l’accesso delle Pmi agli Appalti pubblici nei Paesi terzi con i quali l’Unione europea ha firmato un accordo bilaterale o plurilaterale in materia. L’obiettivo principale di questo invito a presentare proposte è quello di contribuire alla crescita e alla competitività globale delle PMI destinatarie attraverso approcci strategici che possano sostenere la loro internazionalizzazione attraverso gli Appalti pubblici al di fuori dell’UE. I richiedenti devono essere persone giuridiche unite in un partenariato e rappresentanti di organizzazioni di sostegno alle imprese (Camere di commercio, ... Leggi su ildenaro

