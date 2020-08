Aogo annuncia il ritiro dal calcio: l’ex centrocampista lascia a 33 anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dennis Aogo si è ritirato dal calcio all’età di 33 anni: l’annuncio dell’ex centrocampista di Amburgo, Schalke 04 e Stoccarda Dennis Aogo ha deciso di dire addio al calcio giocato all’età di 33 anni. Incerto il futuro dell’ex centrocampista di Amburgo, Schalke 04 e Stoccarda. Queste le sue parole. «Ero combattuto se accettare o meno questa o quella offerta, ma ho deciso da solo di smettere». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nel 2010 il terzino, allora in forza all'Amburgo, rifiutò il trasferimento in bianconero: poi il ritiro dopo 4 presenze con l'Hannover in Zweite. A ripensarci oggi, sembra passata un’eternità. 10 anni ...