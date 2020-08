Antonio Banderas è guarito dal covid 19, ecco le sue dichiarazioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Antonio Banderas 10 a 0 per lui, ha vinto contro il covid Antonio Banderas c’è riuscito, lo aveva promesso ai suoi fan e follower e ha raggiunto il traguardo: è guarito ed ha sconfitto il coronavirus. Sa bene quanto sia difficile attraversare questo lungo percorso della malattia, ma lui lo ha fatto a testa alta. Il tutto diversamente da chiunque altro, Antonio Banderas ha portato a termine il periodo della quarantena senza alcuna lamentela. Ha vissuto tutti gli ostacoli e le varie difficoltà del coronavirus, scegliendo di non puntare il dito contro nessuno, senza scaraventare le colpe contro gli altri. In questi giorni stiamo tutti vivendo un vero e proprio incubo, l’aumento dei casi. il motivo principale è la ... Leggi su kontrokultura

