Antonino: il nuovo fidanzato di Belen è così simile ad Andrea Iannone (Foto) (Di mercoledì 26 agosto 2020) La somiglianza salta subito agli occhi: il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è molto simile ad Andrea Iannone, ex fidanzato. Basta dare un’occhiata alle Foto di Antonino e ammirare anche solo l’ultimo post del pilota e sembra di vedere la stessa persona o quasi. E’ soprattutto la Foto con gli occhiali da sole ad esaltare la somiglianza. Non sappiamo ancora se Belen e Antonino Spinalbese siano davvero una coppia, la showgirl e conduttrice argentina non batte ciglio sull’argomento, ma nessuna smentita vale quasi quanto l’assenso. Torniamo al bell’Antonino che nel giro di poche settimane è diventato ben più famoso ... Leggi su ultimenotizieflash

sportli26181512 : Monza, UFFICIALE: preso Barillà dal Parma: Antonino Barillà è un nuovo giocatore del... - infoitcultura : Antonino Spinalbese. Chi è, età, carriera e vita privata del nuovo flirt di Belen Rodriguez - infoitcultura : Belen e il nuovo fidanzato Antonino: dopo il bacio parla l’ex di lui - QuotidianPost : Belen Rodriguez nuovo flirt con l’hair stylist Antonino: le parole dell’ex di lui - fanpage : Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, nuovo flirt di Belen, avrebbero gli stessi tatuaggi... -