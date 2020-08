Antonella Mosetti positiva al Covid, confessa: 'Anch'io al Billionaire. Non rispettavamo le regole' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quando ha scoperto di avere contratto il coronavirus si è barricata in casa, ha avvisato le persone con le quali era stata a contatto e poi ha comunicato la notizia a tutti i follower di Instagram. La ... Leggi su globalist

La showgirl spiega come sta affrontando la malattia La 45enne ora è in isolamento a casa a Roma Anche la figlia Asia ha fatto il test Antonella Mosetti dopo la positività al Coronavirus ha raccontato ...Ha trascorso "una serata" al Billionaire ma "non è possibile dire se ho preso il virus nel locale", "sicuramente - dice però - l'ho preso in Sardegna". La showgirl Antonella Mosetti, in un'intervista ...