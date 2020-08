Antonella Mosetti positiva al Covid: "Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quando ha scoperto di avere contratto il coronavirus si è barricata in casa, ha avvisato le persone con le quali era stata a contatto e poi ha comunicato la notizia a tutti i follower di Instagram. La showgirl Antonella Mosetti, positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna, al Messaggero racconta di essere stata attentissima e di avere rispettato le norme, ma non ha dubbi: «Abbiamo abbassato la guardia troppo presto».Anche lei è stata al Billionaire.«Sì, ho trascorso lì una serata. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano ... Leggi su huffingtonpost

