Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: “Anche io ero al Billionaire” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Antonella Mosetti è risultata positiva al Coronavirus. La showgirl ha confessato di essere stata al Billionaire e che tutti hanno abbassato la guardia troppo presto. A Porto Cervo c’era la calca e nessuno indossava la mascherina. Un’altro personaggio conosciuto si è rivelato positivo al Coronavirus. Stiamo parlando di Antonella Mosetti, che si è confessata al … L'articolo Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: “Anche io ero al Billionaire” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' - divorex82 : RT @HuffPostItalia: Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' - lancellone : RT @MPSkino: Antonella Mosetti positiva al Covid, confessa: 'Anch'io al Billionaire. Non rispettavamo le regole' - AntoninoLogerfo : RT @MPSkino: Antonella Mosetti positiva al Covid, confessa: 'Anch'io al Billionaire. Non rispettavamo le regole' - romifivestars : RT @_DAGOSPIA_: GALEOTTA FU LA SARDEGNA - ANTONELLA MOSETTI POSITIVA AL COVID – 'ABBIAMO ABBASSATO LA GUARDIA' -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti

Il rientro dalle vacanze in Sardegna non è stato dei migliori neanche per Aida Yespica che, stando a quanto si apprende dal suo ultimo post social, risultata essere positiva al Coronavirus. La notizia ...“Sono partito dalla Sardegna con la febbre. Sul traghetto nessun controllo”. Lo dice Federico Fashion Style dopo essere risultato positivo al coronavirus. In collegamento con Agorà, Federico Lauri, me ...