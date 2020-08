Anticipazioni ultima puntata Come Sorelle, stasera in tv: orario, canale, episodi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Andrà in onda questa sera in prima serata su canale 5 l’ultima appuntamento con la serie-fenomeno made in Turkey “Come Sorelle”. Anticipazioni Come Sorelle, ultima puntata: cosa succederà? Cemal, ormai, è convinto di una cosa: le ragazze sanno che è stata Cahide a introdursi in casa sua e che è stato lui ad ordinare l’incendio alla tenuta. Lo zio Celam decide di trasferirsi a casa delle ragazze ed è pronto a rendere loro la vita un inferno. Dopo l’ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di mostrare a Kenan tutte le prove che aveva nascosto ventiquattro anni per far sì che Cemal non venisse accusato dell’omicidio del fratello. Ipek, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

