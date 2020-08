Anthem Next: BioWare condividerà nuovi dettagli il prossimo mese (Di mercoledì 26 agosto 2020) BioWare ha un compito difficile da affrontare quando si tratta del rinnovamento completo di Anthem. Il team è attualmente al lavoro per portare il gioco in uno stato in cui i giocatori avevano sperato che sarebbe stato al momento dell'uscita. Ora, i fan potrebbero essere vicini a ottenere alcune nuove informazioni su ciò che è stato pianificato per la revisione del gioco (armi e altre funzionalità primarie molto richieste).O almeno così sembra, stando ai recenti tweet di Christian Dailey di BioWare. Dopo aver pubblicato una nuova concept art per Anthem, Dailey ha commentato che BioWare sta attualmente pianificando di condividere alcune nuove informazioni a settembre, ma al momento nessuno sa di cosa si parlerà. Tuttavia, Dailey ha detto che l'argomento di cui si ... Leggi su eurogamer

BioWare ha l'arduo compito di rinnovare Anthem, fallimentare nuovo progetto dello studio canadese che ha disilluso le aspettative dei fan. Anthem Next dovrà rilanciare il brand, anche se lo sviluppo p ...

