Ant Group prepara IPO da record a Shanghai e Hong Kong (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – La big cinese dei pagamenti elettronici Ant Group si candida per un’IPO da record con doppia quotazione a Hong Kong ed allo STAR Market di Shanghai. Potrebbe essere l’operazione di collocamento più grande mai registrata, con un valore di 30 miliardi di dollari, superiore a quello di Saudi Aramco che si è quotata lo scorso anno. La compagnia controllata da Jack Ma, fondatore di Alibaba, prevede di collocare almeno il 10% del capitale sui due mercati e, secondo quanto riferito da una fonte finanziaria al Financial Times, il collocamento potrebbe arrivare al 15% del capitale, di cui il 10% verrebbe quotato a Shanghai ed il 5% ad Hong Kong. Quanto alla valorizzazione potrebbe oscillare fra i 200 miliardi, in ... Leggi su quifinanza

InvestingItalia : Ant Group chiede doppia quotazione ad Hong Kong e Shanghai - - newsfinanza : Ant Group si prepara a ipo alle Borse di Shanghai e Hong Kong - SantchiWeb : RT @StampaFin: I conti di Ant Group, la società fintech di Alibaba pronta a sbarcare in Borsa La società controllata dal magnate cinese Ja… - StampaFin : I conti di Ant Group, la società fintech di Alibaba pronta a sbarcare in Borsa La società controllata dal magnate… - carlottabalena : Nel 2014, Alibaba ha raccolto 25 mld di dollari. Saudi Aramco è arrivata a 25,6 nel 2019. Ora Ant Group punta ai 30… -

Ultime Notizie dalla rete : Ant Group Ant Group: alza sipario su conti, utile 2019 a 17mld yuan (2,5mld dlr) Borsa Italiana Ant Group prepara IPO da record a Shanghai e Hong Kong

(Teleborsa) - La big cinese dei pagamenti elettronici Ant Group si candida per un'IPO da record con doppia quotazione a Hong Kong ed allo STAR Market di Shanghai. Potrebbe essere l'operazione di collo ...

Azionario Asia: Tokyo piatta, borsa neozelandese sotto cyber attack. Alibaba balza dopo news Ipo Ant Group

L'ennesima chiusura a livelli record dello S&P 500 e del Nasdaq non bastano a sostenere il sentiment degli investitori in Asia. I principali listini dell'area sono in ribasso o poco mossi, dopo la ses ...

(Teleborsa) - La big cinese dei pagamenti elettronici Ant Group si candida per un'IPO da record con doppia quotazione a Hong Kong ed allo STAR Market di Shanghai. Potrebbe essere l'operazione di collo ...L'ennesima chiusura a livelli record dello S&P 500 e del Nasdaq non bastano a sostenere il sentiment degli investitori in Asia. I principali listini dell'area sono in ribasso o poco mossi, dopo la ses ...