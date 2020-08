Annalisa pubblica Graffiti, brano promozionale dal nuovo album (audio e testo) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Annalisa pubblica Graffiti, il nuovo brano promozionale in attesa del prossimo album che sarà rilasciato il 18 settembre e che ha già un titolo: Nuda. Già annunciata anche la tracklist del nuovo album, nel quale si contano anche diverse collaborazioni tra cui quelle con J-Ax e con Achille Lauro. Il brano è il primo inedito dopo Houseparty, che ha rilasciato durante la quarantena e nel quale racconta dell'obbligo di restare in casa, che tutti abbiamo dovuto seguire durante i mesi di quarantena. Nel disco sarà presente anche Vento Sulla Luna (con Rkomi), il singolo che Annalisa ha rilasciato con Rkomi e che dà il titolo all'evento live che l'artista ligure ... Leggi su optimagazine

