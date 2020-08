Andy Murray: “Vorrei vedere Messi in Premier League” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Mi piacerebbe vederlo giocare in Premier League, ad essere sincero. Voglio che Messi dimostri che può giocarci. Ho avuto l’opportunità di vederlo dal vivo diverse volte quando era più giovane, è il miglior giocatore della storia”. Questo l’auspicio di Andy Murray ai microfoni di ESPN dopo la sconfitta contro Milos Raonic al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2020. “Vorrei poterlo ammirare in Inghilterra. Sarebbe fantastico per il campionato e poi potrei andarlo a vedere ancora. Quando vivevo a Barcellona ho visto alcune sue partite”, ha ribadito Andy. Leggi su sportface

blissenoby : RT @WeAreTennisITA: Vincono Djokovic (Sandgren) e Medvedev (Bedene), entrambi senza difficoltà. Finisce il torneo di Andy Murray, battuto f… - RSIsport : ?? Dopo la bella vittoria su Alexander Zverev, Andy Murray si è arreso a Milos Raonic negli ottavi di Cincinnati.… - WeAreTennisITA : '#Messi? Vorrei vederlo giocare nella Premier League. Sarebbe fantastico per il campionato e poi potrei andarlo a v… - WeAreTennisITA : Vincono Djokovic (Sandgren) e Medvedev (Bedene), entrambi senza difficoltà. Finisce il torneo di Andy Murray, battu… - SPerdente : Andy Murray contro Milos Raonic: il logorio della vita moderna. Sembrano secoli che sembravano dover dominare o arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Andy Murray Andy Murray elimina Alexander Zverev a Cincinnati. Blackout del tedesco alla fine del terzo set LiveTennis.it Tennis, Berrettini eliminato da Opelka a New York: Djokovic ai quarti, ko Murray

Matteo Berrettini, numero 6 del mondo, non supera l’ostacolo Opelka agli ottavi finale del torneo di Cincinnati ed esce di scena prematuramente. Il tennista italiano non è riuscito a opporre resistenz ...

Cincinnati: Murray e Serena al capolinea, bene Tsitsipas

Dopo i successi su Tiafoe e Zverev, si conclude al terzo turno l'avventura di Andy Murray al Western & Southern Open 2020. In poco meno di un'ora e mezza il britannico si arrende ad un ottimo Milos Ra ...

Matteo Berrettini, numero 6 del mondo, non supera l’ostacolo Opelka agli ottavi finale del torneo di Cincinnati ed esce di scena prematuramente. Il tennista italiano non è riuscito a opporre resistenz ...Dopo i successi su Tiafoe e Zverev, si conclude al terzo turno l'avventura di Andy Murray al Western & Southern Open 2020. In poco meno di un'ora e mezza il britannico si arrende ad un ottimo Milos Ra ...