Andrea Melchiorre, dopo aver scoperto di avere il Covid, sbotta: “La colpa è di chi ha aperto i locali” (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sul web, in questi giorni, stiamo assistendo al divulgarsi di notizie relative ai casi di nuovi contagiati da Coronavirus. Tra i vari protagonisti ci sono molti personaggi popolari, provenienti soprattutto da Uomini e Donne. Andrea Melchiorre, ad esempio, ha scoperto di avere il Covid ed ha deciso di rimanere in Sardegna per precauzione. La scelta del ragazzo, però, ha suscitato non poche polemiche, specie in seguito ad alcune dichiarazioni fatte da lui su questo delicato tema. Nello specifico, il giovane ha sbottato contro chi, in un clima ancora così incerto, ha deciso di riaprire le discoteche. Andrea scopre di avere il Covid Quest’anno la Sardegna è stata tra le mete più gettonate tra i giovani ed ... Leggi su kontrokultura

Ha pensato prima agli altri e poi a se stesso. Ha deciso di rispettare alla lettera il protocollo anti Covid-19 e ha messo al primo posto la responsabilità invece degli interessi personali. Andrea Mel ...

Scontro tra Deianira Marzano e Andrea Melchiorre, tra insulti e minacce

È scontro social tra Deianira Marzano e Andrea Melchiorre. Dopo che quest’ultimo è risultato positivo al Covid-19, l’influencer napoletana ha detto la sua sull’atteggiamento tenuto. Secondo lei Andrea ...

È scontro social tra Deianira Marzano e Andrea Melchiorre. Dopo che quest'ultimo è risultato positivo al Covid-19, l'influencer napoletana ha detto la sua sull'atteggiamento tenuto. Secondo lei Andrea ...