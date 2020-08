Andrea Bocelli nella bufera, comunica che il suo cane è caduto in mare e l’Aidaa sporge denuncia per reato di abbandono (Di mercoledì 26 agosto 2020) Andrea Bocelli non sta passando un momento semplice. Dopo aver partecipato ad una manifestazione al senato organizzata da Vittorio Sgarbi durante la quale ha esposto le sue idee negazioniste sul covid si è attirato l’ira del web ed è stato attaccato duramente tanto da sentirsi in dovere di chiedere scusa per le parole usate ma sottolineando che non era sua intenzione offendere nessuno, né i parenti di chi ha perso i propri cari a causa del covid nè la memoria di chi non c’è più perché sconfitto dal coronavirus. Andrea Bocelli lancia un allarme: è sparita la cagnolina Pallina Qualche giorno fa Andrea Bocelli aveva lanciato un allarme sui social e aveva fatto un appello: era sparita la loro cagnolina Pallina, un ... Leggi su baritalianews

