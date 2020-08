Anche l’Entella sogna Messi: “Solo noi possiamo offrirti la maglia albiceleste” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nella corsa a Messi si aggiunge una candidata a sorpresa: la Virtus Entella! Il club di Chiavari ha voluto scherzosamente fare una proposta al fuoriclasse in uscita dal Barcellona...IL SIMPATICO TWEET DELLA VIRTUS ENTELLAembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/V Entella/status/1298568935156195329?s=20" Anche l’Entella sogna Messi: “Solo noi possiamo offrirti la maglia albiceleste” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

