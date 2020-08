‘Amici di Maria De Filippi’ in lutto, è scomparso un volto che ha fatto la storia del talent show (Di mercoledì 26 agosto 2020) Amici è un talent show che va in onda ormai da venti anni ed ai suoi telespettatori ha regalato perle trash e volti storici a cui affezionarsi. In particolare, dieci anni fa, giocava ancora un ruolo fondamentale la presenza del pubblico parlante. Molti di voi ricorderanno quindi la signora Rita Speranza. volto storico del programma, Rita era amata ed apprezzata per i suoi commenti pungenti ed irriverenti nei confronti degli allievi del programma. Ieri, purtroppo, il figlio ha dato annuncio della sua scomparsa su Facebook, invitando chiunque volesse a darle l’ultimo saluto. Per chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del tintoretto 290. Vi abbraccioFrancesco. Napoletana doc, la ... Leggi su isaechia

