Ambra Lombardo e Kikò Nalli addio: si sono lasciati, il motivo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo articolo Ambra Lombardo e Kikò Nalli addio: si sono lasciati, il motivo . Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati: la coppia nata al Grande Fratello Vip 2019 si è detta addio, questa volta per davvero. I dettagli. Dopo mesi e mesi in cui i rumor a riguardo si sono susseguiti uno dietro l’altro, adesso purtroppo è arrivata l’ufficialità per la disperazione di tutti i loro numerosissimi … Leggi su youmovies

GossipItalia3 : Ambra Lombardo Instagram, regina di stile in costume: «Che quantità di doppi sensi però…» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Lombardo «Senza rivali», Ambra Lombardo regina di stile in costume: «Che quantità di doppi sensi però…» UrbanPost Grande Fratello , amore finito: la coppia si è detta addio

Si sono conosciuti al Grande Fratello 2019 e tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli era nata una storia d’amore, poi proseguita una volta lontani dalla casa più spiata d’Italia. Già da un po’ di tempo, però, ...

Veronica Ursida diva in barca ma a testa bassa, che costume! «Impossibile da indossare»

Avrà perso l’amore ma non la voglia di lasciarsi andare su Instagram a frasi appassionate e immagini coinvolgenti: Veronica Ursida incantevole in barca si abbandona al sole della Sardegna dopo la rott ...

Si sono conosciuti al Grande Fratello 2019 e tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli era nata una storia d’amore, poi proseguita una volta lontani dalla casa più spiata d’Italia. Già da un po’ di tempo, però, ...Avrà perso l’amore ma non la voglia di lasciarsi andare su Instagram a frasi appassionate e immagini coinvolgenti: Veronica Ursida incantevole in barca si abbandona al sole della Sardegna dopo la rott ...