Altered Carbon: annunciata la cancellazione della serie sci-fi di Netflix (Di mercoledì 26 agosto 2020) Netflix ha annunciato ufficialmente la cancellazione della serie sci-fi Altered Carbon, dopo sole due stagioni tratte dai libri di Richard K. Morgan. Netflix ha annunciato la cancellazione della sua serie sci-fi Altered Carbon dopo sole due stagioni, ponendo quindi fine all'adattamento televisivo dei romanzi scritti da Richard K. Morgan. Il cast era stato rinnovato in occasione del secondo ciclo di episodi, sfruttando l'espediente narrativo della possibilità di spostare la propria coscienza in corpi diversi. Il protagonista della seconda stagione di Altered Carbon è stato l'attore Anthony Mackie nella ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #AlteredCarbon: #Netflix cancella la serie dopo 2 stagioni - badtasteit : #AlteredCarbon: #Netflix annuncia di aver cancellato la serie dopo due stagioni - RedCapes_it : Altered Carbon – Netflix cancella la serie dopo due stagioni - Emimonsta9 : @JoseteTV Altered carbon uwu - AuroraBoccafola : @sivistif Non conosco i tuoi gusti, per cui ti consiglio le mie preferite: Breaking Bad, The Crown, Peaky Blinders,… -

Ultime Notizie dalla rete : Altered Carbon Altered Carbon: Netflix cancella la serie dopo 2 stagioni Cinematographe.it - FilmIsNow Altered Carbon: Netflix cancella la serie con Anthony Mackie

Dopo due stagioni di imprevedibili colpi di scena Netflix sferra l'ultimo fendente, stavolta al suo pubblico, cancellando la serie Altered Carbon che negli ultimi episodi ha visto protagonista Anthony ...

Altered Carbon: annunciata la cancellazione della serie sci-fi di Netflix

Netflix ha annunciato ufficialmente la cancellazione della serie sci-fi Altered Carbon, dopo sole due stagioni tratte dai libri di Richard K. Morgan. Netflix ha annunciato la cancellazione della sua s ...

Dopo due stagioni di imprevedibili colpi di scena Netflix sferra l'ultimo fendente, stavolta al suo pubblico, cancellando la serie Altered Carbon che negli ultimi episodi ha visto protagonista Anthony ...Netflix ha annunciato ufficialmente la cancellazione della serie sci-fi Altered Carbon, dopo sole due stagioni tratte dai libri di Richard K. Morgan. Netflix ha annunciato la cancellazione della sua s ...