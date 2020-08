Alluvione ad Afghanistan, ci sono almeno 100 morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alluvione ad Afghanistan nelle prime ore del mattino: tante persone sono state colte di sorpresa mentre dormivano e il bilancio tra morti e dispersi è terribile. Afghanistan choc, è infatti terribile il bilancio tra morti e scomparsi dopo una terribile Alluvione avvenuta nella notte che ha devastato intere località. La calamità ha riguardato ben dieci … L'articolo Alluvione ad Afghanistan, ci sono almeno 100 morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

sarah_6792 : RT @ilpost: Almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar a causa di un’alluvione - susi_pie : RT @ilpost: Almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar a causa di un’alluvione - yousayiamfixed : RT @ilpost: Almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar a causa di un’alluvione - ilpost : Almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar a causa di un’alluvione - InMeteo : NEWS: Afghanistan: improvvisa alluvione provoca almeno 30 vittime nella città di Charikar -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Afghanistan

Mondo - In Pakistan, l'esercito scende in campo, per soccorrere le 200 famiglie sfollate, a causa delle piogge ...Nella notte tra martedì e mercoledì almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar, sessanta chilometri a nord di Kabul, a causa di un’alluvione. L’alluvione ha colpito la città nella no ...