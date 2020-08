Allarme Coronavirus a Ballando, Milly Carlucci: «Blocco precauzionale di 48 ore e tampone molecolare per tutti» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milly Carlucci “Sorrido perché fa parte del mio mestiere, ma è chiaro che la situazione va presa con serietà”. Milly Carlucci interviene per fare il punto sull’Allarme Coronavirus a Ballando con le Stelle, dopo la positività riscontrata dal ballerino Samuel Peron. “Ballando con le Stelle è iniziato grazie al fatto che noi, tutti quanti… ci siamo sottoposti al test del tampone rapido. Scoperto che eravamo tutti quanti negativi, si sono aperte le prove e abbiamo cominciato a lavorare, con l’impegno, però, che avevamo preso, di essere ‘tamponati’ tutte le settimane” spiega la conduttrice in un video ... Leggi su davidemaggio

«A Roma stanno atterrando tanti super-spreader, cioè positivi con una carica virale altissima: non solo sono asintomatici, sono anche potenzialmente molto più contagiosi rispetto ai normali pazienti C ...Il virus torna a fare paura dopo l’aumento dei contagiati nelle ultime settimane: solo ieri registrati venti casi in più MESTRE. Quattro decessi per Covid in 24 ore. È una cifra che non può non fare p ...