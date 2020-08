Alessandro Cattelan a casa di Antonella Clerici, sono amici da sempre (Foto) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una giornata speciale per Antonella Clerici nella sua casa nel bosco, una giornata con Alessandro Cattelan (Foto). I due conduttori sono amici da tempo, lo ricorda la Clerici nelle sue storie Instagram mostrando alcuni momenti della giornata passata insieme. Una partita a carte, una passeggiata nel bosco, gli animali, l’orto e tutta la semplicità che si respira ad Arquata Scrivia. Chissà che Antonella Clerici e Cattelan non abbiano anche qualche progetto da realizzare insieme. Non è il primo amico famoso che la conduttrice ospita nella sua meravigliosa casa immersa nel verde. “amici, giornata in campagna, ... Leggi su ultimenotizieflash

flamanc24 : E POI C'È CATTELAN #EPCC - Intervista a Luca Marinelli e Alessandro Borghi - stazionedifondi : sempre pensato che il cantante degli imagine dragons assomigli ad alessandro cattelan -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Cattelan Alessandro Cattelan e la camicia con i Bronzi di Riace - FOTO CityNow Il promo di X Factor 2020 con i nuovi giudici Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika

Il promo di X Factor 2020 anticipa la nuova edizione del talent che è stata organizzata in un anno particolare, con la pandemia ancora in corso. Le audizioni si svolgeranno nel rispetto della normativ ...

Back To Music, il primo promo di X Factor 2020 con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika

'Back to music': si torna alla musica, con i giudici di X Factor 2020 Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che appaiono oggi nel primo promo della nuova stagione dello show di Sky prodotto da Freman ...

Il promo di X Factor 2020 anticipa la nuova edizione del talent che è stata organizzata in un anno particolare, con la pandemia ancora in corso. Le audizioni si svolgeranno nel rispetto della normativ ...'Back to music': si torna alla musica, con i giudici di X Factor 2020 Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che appaiono oggi nel primo promo della nuova stagione dello show di Sky prodotto da Freman ...