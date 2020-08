Aleksej Navalnyj: la Casa Bianca ha finalmente rotto il silenzio sull’avvelenamento dell’attivista russo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo giorni di silenzio da parte dell’amministrazione di Donald Trump sull’avvelenamento del leader dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj, il segretario di stato Mike Pompeo ha rilasciato un comunicato stampa in cui esprime le preoccupazioni della Casa Bianca. «Gli Stati Uniti sono molto preoccupati dai risultati preliminari degli esperti tedeschi sull’avvelenamento dell’attivista dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj», ha detto Pompeo. «Se questi risultati saranno confermati, il nostro Paese supporterà la richiesta dell’Unione Europea di intraprendere un’inchiesta e siamo pronti ad assistere l’unione», ha continuato. Il segretario di stato dell’amministrazione Trump ha ... Leggi su giornalettismo

