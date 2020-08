Al via Homecoming, il festival culturale che promuove i talenti africani e la diversità (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nonostante la difficoltà di questo momento storico, Homecoming torna anche nel 2020, in partnership con la boutique londinese Browns. Il festival con base a Lagos, in Nigeria, inizia il 26 agosto. L’obiettivo è quello di supportare la creatività locale, rendendola nota a livello globale, con particolare attenzione alla tematica sociale della diversità. Leggi anche › VEstiamo Vicini, l’iniziativa di shopping online che fa bene agli altri › Razzismo e moda in Italia, parola alle ragazze Homecoming, l’iniziativa a sostegno delle realtà locali africane Il festival si svolge, ... Leggi su iodonna

