“Aiuto, Gioele, non voglio che muori!”. Viviana Parisi, il racconto choc dei vicini di casa (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Aiuto, aiuto, non voglio che muori”. Viviana urla, Gioele piange per la paura, arriva l’ambulanza. I vicini pensano che sia per il bambino che sta male, e invece è per lei, terrorizzata che quel suo figlio adorato – figlio che è in perfetta salute – abbia qualcosa di grave, qualcosa che glielo porti via per sempre. Dà i brividi ascoltare adesso i racconti dei vicini di casa della famiglia Mondello, nei primi giorni troppo intimiditi per spezzare davanti alle telecamere il refrain che tutto filava liscio in quel quarto piano affacciato sulla luce del Tirreno. Era giugno, Viviana non stava per niente bene, e quell’ambulanza soccorre lei, non Gioele. Dà i brividi ascoltare le voci dei ... Leggi su caffeinamagazine

Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: I vicini di casa di Viviana Parisi raccontano un retroscena risalente al mese di giugno: 'Aveva chiamato l'ambulanza' https… - ilgiornale : I vicini di casa di Viviana Parisi raccontano un retroscena risalente al mese di giugno: 'Aveva chiamato l'ambulanz… - Gioele_Z7 : Raga mia mamma vuole un chihuahua. AIUTO -

Ultime Notizie dalla rete : “Aiuto Gioele Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera