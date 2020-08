Airbag Takata - Negli Usa la Honda pagherà 85 milioni per chiudere le indagini (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Honda ha concordato il pagamento di 85 milioni di dollari per chiudere le indagini Negli Stati Uniti legate allutilizzo degli Airbag potenzialmente difettosi forniti dalla Takata. Laccordo è stato accettato ha dichiarato la Casa alle agenzie- per evitare i costi di ulteriori contenziosi legali e senza ammissione di alcun illecito. In base a quanto pattuito, il costruttore giapponese aggiornerà anche le proprie policy di sicurezza relative al funzionamento degli Airbag frontali.Lultimo intervento a gennaio. Dal 2008 la Honda ha richiamato quasi 13 milioni di veicoli Negli Usa dotati di Airbag Takata, sostituendo quasi 16 milioni di ... Leggi su quattroruote

