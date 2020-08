Agropoli, positivo dopo vacanza: quarantena per residenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – È il sindaco di Agropoli Adamo Coppola a comunicare attraverso un post sul suo profilo Facebook un caso di passaggio nel suo comune di un contagiato. “L’Asl mi ha comunicato di un caso positivo al Covid-19 di una persona di passaggio per Agropoli – racconta il sindaco – Pare sia stata nei giorni scorsi in vacanza nella nostra città e poi ha fatto ritorno nel suo luogo di residenza. Ricostruita, come di consueto, la catena dei contatti. Questa include anche alcuni nostri concittadini che sono stati immediatamente posti in quarantena, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi, già prelevati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Covid nel Cilento, altri due positivi: infettati da 24enne rientrato da Londra

Salgono a tre i contagiati a Ceraso. Si tratta di contatti del giovane rientrato dall'Inghilterra e risultato positivo al tampone. Tutti sono già in isolamento e si prosegue nella ricerca dei contatti ...

