Agenzie di viaggio, nessuna procedura esecutiva fino al 31 dicembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lo ha deciso oggi il Consiglio federale a fronte della situazione particolarmente difficile per il settore del turismo Leggi su media.tio.ch

conciricco : @LeonardoPanetta @Alitalia Un tempo c erano le agenzie di viaggio - FASIbiz : MIBACT: in arrivo bando da 25 milioni per agenzie di viaggio e tour operator - CciaaMarTir : Fondi regionali a disposizione di agenzie viaggio, tour operator, guide turistiche, taxi, Ncc (noleggio con conduce… - Freedomtripita1 : Qualcosa come 90 mila posti di lavoro a rischio, considerando anche l’indotto. E’ il grido d’allarme lanciato da Ab… - jopratix : Ecco l'esemplare genesi di una fake: non si tratta di un fatto reale ma di una 'stima' diffusa da un'associazione b… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzie viaggio Agenzie di viaggio, nessuna procedura esecutiva fino al 31 dicembre Ticinonline Covid: stop esecuzioni agenzie di viaggio

Vista la situazione più che tesa sul fronte del turismo a causa del coronavirus, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare fino al 31 dicembre lo stop alle procedure esecutive nei confronti de ...

Agenzie di viaggio, nessuna procedura esecutiva fino al 31 dicembre

BERNA - Vista la situazione più che tesa sul fronte del turismo a causa del coronavirus, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare fino al 31 dicembre lo stop alle procedure esecutive nei conf ...

Vista la situazione più che tesa sul fronte del turismo a causa del coronavirus, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare fino al 31 dicembre lo stop alle procedure esecutive nei confronti de ...BERNA - Vista la situazione più che tesa sul fronte del turismo a causa del coronavirus, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare fino al 31 dicembre lo stop alle procedure esecutive nei conf ...