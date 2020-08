Afroamericano colpito alla schiena dalla polizia, il padre di Jacob Blake: “È paralizzato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Afroamericano colpito alla schiena dalla polizia, il padre di Jacob Blake. Il padre di Jacob Blake, il 29enne Afroamericano colpito con 8 colpi alla schiena dalla polizia a Kenosha, cittadina a poco più di 40 miglia da Milwaukee, in Wisconsin, Stati Uniti, ha rivelato alla stampa locale che il figlio è paralizzato dalla vita in giù e che i medici non sanno ancora se sarà una condizione permanente. Intanto, continuano le proteste in tutta la città. È paralizzato dalla vita in giù ... Leggi su limemagazine.eu

