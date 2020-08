Africa, storico annuncio dell’OMS: “Abbiamo sconfitto la polio” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Africa, storico annuncio dell’OMS: “Abbiamo sconfitto la polio”. Il 95% della popolazione continentale è stata vaccinata contro la terribile malattia L’Africa è stata dichiarata indenne dalla poliomielite selvaggia dall’ente indipendente dell’OMS, l’Africa Regional Certification Commission. La poliomielite è stata per anni una malattia terribile che ha colpito migliaia di bambini nel mondo. Ad essere interessati … L'articolo Africa, storico annuncio dell’OMS: “Abbiamo sconfitto la polio” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

