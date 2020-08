Acilia, SOS rifiuti. Aguzzetti: ‘La città è sommersa dai rifiuti, situazione inaccettabile’ (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Riportiamo di seguito quanto segnalato da Alessandro Aguzzetti, presidente del Cdq Difendiamo Acilia. ‘Ho letto con attenzione le dichiarazioni dell’assessore Ieva dopo l’incontro che ha avuto con Ama e sorrido quando leggo che secondo lui la raccolta porta a porta non ha subito grossi disagi. Acilia e in particolar modo il Villaggio San Giorgio hanno cassonetti con mancato ritiro ormai da settimane e tra topi e odori nauseabondi la situazione sta diventando vergognosa anche sul piano della salute dei residenti. In un periodo così particolare di emergenza sanitaria, il mancato ritiro dei rifiuti mette in pericolo i stessi residenti che tra l’altro continuano ad avere topi sotto le finestre e purtroppo in alcune occasioni anche dentro le palazzine. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

