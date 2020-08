Accostato al Napoli, Benevento guarda al mercato svincolati: può arrivare Nasri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Benevento guarda al mercato degli svincolati e nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino Samir Nasri, in attesa dell'offerta giusta per riprendere una carriera interrotta dopo qualche anno sfortunato. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Sportitalia – Napoli, Zinchenko resta nel mirino: ecco la situazione: Sportitalia… - Popopozau : Domani Messi sarà accostato a juve, inter, Milan e sicuro pure al Napoli. Che abbia inizio il teatrino. - 100x100Napoli : Accostato al #Napoli, #Szoboszlai annuncia che resterà in Austria un altro anno. - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Chelsea, ingaggiato Malang Sarr: era stato accostato al Napoli: Chelsea, ingaggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli

CalcioNapoli24

LEGGI ANCHE: Calciomercato Fiorentina, la strategia viola tra giocatori esperti e giovani LEGGI ANCHE: Torino, sfida alla Fiorentina per Krzysztof Piatek L’altro nome è una novità per i viola, e arriv ...Calciomercato Roma, dopo l’affare Mkhitaryan restano alte le possibilità che vada in porto una nuova trattativa con l’Arsenal. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, subentrato nel corso della scorsa ...