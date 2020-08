A Plouay sventola il Tricolore italiano: Elisa Balsamo campionessa europea U23 (Di mercoledì 26 agosto 2020) La prima giornata dedicata alla prove in linea ai Campionati Europei di Plouay si apre con un brillante quanto atteso titolo europeo, il primo per la trasferta azzurra. A regalarlo è la fuoriclasse Elisa Balsamo, 22enne piemontese, portacolori delle Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service, già plurititolata su pista e campionessa del mondo juniores nel 2015. Elisa ha battuto in volata l’olandese Uneken, poi argento e la danese Jorgensen. Chiara Consonni, già protagonista ieri nel GP di Plouay ha chiuso al 10° posto. Per la #NazionaleCiclismo di Dino Salvoldi si tratta del secondo titolo consecutivo in questa gara, dopo quello dello scorso anno di Letizia Paternoster. Un dominio azzurro già anticipato alla vigilia dalle parole del CT: ... Leggi su sportfair

