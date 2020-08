A Hong Kong sono stati arrestati due parlamentari dell’opposizione a favore della democrazia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercoledì Lam Cheuk-ting e Ted Hui Chi-fung, due parlamentari dell’opposizione pro-democrazia di Hong Kong, sono stati arrestati. Una fonte della polizia ha detto alla BBC che nell’operazione sono state arrestate in tutto sedici persone. Lam Cheuk-ting è accusato di aver Leggi su ilpost

(ANSA) – PECHINO, 26 AGO – Sono 16 gli arresti eseguiti dalla polizia di Hong Kong per le proteste anti-governative del 2019: nell’elenco figurano anche due deputati del Partito Democratico, Ted Hui e ...Un tour delle capitali europee, a partire dall’Italia, per rinsaldare i rapporti tra la Cina e l’Unione europea, a fronte di non meglio precisate “forze esterne” che promuovono “provocazioni e dannegg ...