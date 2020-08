A chi si riferiva ADL? Il CdS svela chi sono gli "avvoltoi" di cui parlava il presidente (Di mercoledì 26 agosto 2020) A chi si riferiva De Laurentiis quando parlava di avvoltoi sul tema mercato? Risponde a questa domanda l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il patron del Napoli parlava della Juventus, ma anche di Emiri e Sceicchi. Leggi su tuttonapoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa di Castel di Sangro, ha parlato di "avvoltoi sui gioielli azzurri". A chi si riferiva l'imprenditore? Probabilmente, com ...

