A Catania è stato realizzato il primo trapianto d’utero in Italia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Eseguito al centro trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, il primo trapianto di utero in Italia. L'equipe ha effettuato il delicato intervento su una paziente di 29 anni alla quale è stato trapiantato l'organo. La donna, siciliana, è in buone condizioni di salute. Quello eseguito al Centro trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro, è il primo trapianto di utero avvenuto in Italia. L’intervento è stato realizzato con un protocollo approvato dal Centro nazionale trapianti nel giugno 2018, in seguito al parere positivo del Consiglio superiore di sanità, ... Leggi su ilfogliettone

matteosalvinimi : Il Viminale è in stato confusionale e il Pd si conferma nemico dei cittadini: non trasformeranno la Sicilia e tutta… - MeridioNews : Giarre: un 28enne è stato accoltellato per strada Due fendenti alla schiena e uno al fianco, si indaga - frank_catania : RT @LaJuvehaRonaldo: Ho aspettato perché sono veramente dispiaciuto, ma tutto ha un inizio e una fine. E' stato bellissimo. Grazie di tutto… - MarrelliViviana : Ora che ci penso non fosse stato per il Covid forse quest’estate io e gli altri saremmo andati a Catania da Peppe ?? - UglCatania : Caos immigrati clandestini in Sicilia, Ugl Catania: “Contrapposizione tra Stato e Regione preoccupante, lavoratori… -