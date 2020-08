A Berlino vietate le manifestazioni anti restrizioni e altre notizie sul virus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Duemila militari spagnoli iauteranno a tracciare i contagi; la pandemia procede, anche se lentamente; in Germania aumentano i casi di contagio dopo il rientro dalle vacanze; obbligo di mascherine a Marsiglia, in Francia. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Berlino vietate

Internazionale

Berlino dice no ai negazionisti del Coronavirus: oggi le autorità hanno vietato diverse proteste programmate per il fine settimana, che avevano ricevuto il sostegno dell’estrema destra tedesca, contro ...Come un fulmine a ciel sereno – si fa per dire – in un’estate incerta e funestata dalla presenza del virus cinese, il mondo liberal e politicamente corretto si è manifestato in tutta la sua follia. Qu ...