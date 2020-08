26 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo i 143 positivi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento I dati del Coronavirus ieri nel Lazio (dal Messaggero)Intanto l’Unità di Crisi della Regione Lazio fa sapere che da quando sono iniziati i test per il Covid-19 negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono stati individuati 139 positivi asintomatici. Ieri 18 i casi all’aeroporto di Fiumicino (13 del Lazio, 2 della Campania, 1 delle Marche, 1 dell’Abruzzo e 1 dell’Umbria, provenienti dalla Spagna e dalla Grecia) e 2 a Ciampino (due albanesi provenienti dalla Grecia a diretti in Umbria). Inoltre presso il drive-in del Porto di Civitavecchia nella sola ... Leggi su nextquotidiano

