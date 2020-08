26 agosto: il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo i 119 casi di ieri la situazione sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della Regione: articolo in aggiornamento I dati sul Coronavirus in Lombardia di ieriIntanto oggi c’è stato un confronto in videoconferenza, tra i ministri degli Affari regionali, della Salute, dell’Istruzione, e dei Trasporti e i rappresentati delle Regioni per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Sulle tematiche riguardati il trasporto pubblico locale, il governatore della Lombardia Attilio Fontana sottolinea come “il ministro dei Trasporti abbia confermato che ci sono problemi di capacità” di trasporto. “Il Comitato Tecnico Scientifico ... Leggi su nextquotidiano

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - ilfaroonline : #Covid_19 a Fiumicino, torna a salire il numero dei positivi: il #bollettino del 26 agosto - cn1926it : #Coronavirus, il bollettino della #RegioneCampania di oggi #26Agosto -